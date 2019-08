Em visita a Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (13), ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou o cancelamento da construção do Memorial da Anistia. O imóvel, cujas obras começaram em 2009 e estão paradas desde 2016, seria destinado a guardar o acervo museológico das vítimas da ditadura no Brasil.

A ministra declarou que a pasta não tem dinheiro para investir na destinação do prédio à função de memorial. "Não é culpa nossa, pegamos uma obra sem terminar e que não está prevista no orçamento do nosso Ministério", justificou. Damares ainda afirmou que tem muito respeito pelos anistiados e que pretende conversar com eles para decidir as melhores formas de preservar a memória. "Vamos preservar o patrimônio histórico, a museologia que está intacta, mas não temos condição de entregar esse prédio como memorial".

O prédio onde funcionaria o Memorial da Anistia fica no bairro Santo Antônio, Centro-Sul de Bh, onde antes funcionava a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da UFMG. Apesar de cancelar a construção do memorial, Damaris afirmou que se preocupa com o chamado Coleginho. "Eu não me preocupo somente com essa obra, mas também com o Coleginho, que é um patrimônio da cidade, do jeito que está não vai ficar", declarou.

Superfaturamento

Ao desembarcar na capital mineira, a ministra declarou em seu Twitter que a obra, orçada inicialmente em R$ 5 milhões, já havia demandado R$ 28 milhões em aditivos. A UFMG, que é responsável pela coordenação da obra, contestou o dado de Damares. "Nós não temos informações de qual foi a fonte utilizada para chegar a esses valores, mas entregamos a prestação de contas ao ministério e o valor que chegamos foi de R$ 12 milhões, e nossas fontes estão registradas", afirmou o pró-reitor Maurício Freire Garcia.

Ainda segundo ele, o orçamento de R$ 5 milhões daria conta somente do projeto e das primeiras obras e estavam previstos para 2009 e 2010, estando o restante da construção dependente de aditivos. O plano inicial era de que as obras fossem concluídas em 2016, mas, naquele ano, segundo o pró-reitor, a universidade deixou de receber recursos para esse fim.

Em 2017, uma operação da Polícia Federal foi deflagrada para investigar desvios de verba na obra e chegou a levar os reitores da UFMG, inclusive a então vice e atual reitora, Sandra Goulart, em condução coercitiva para esclarecer os fatos. Perguntada se a investigação poderia atrapalhar os planos do memorial, a reitora afirmou que "a UFMG está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos".