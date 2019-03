No dia 8 de março, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves disse mais uma frase que promete causar polêmica entre os brasileiros. Durante um evento oficial na manhã desta sexta (8), a ministra disse que o governo federal irá ensinar meninos a dar flores e abrir a porta do carro a mulheres.

A declaração aconteceu durante o lançamento da campanha "Salve uma mulher", voltada a ações de conscientização de profissionais do ramo de beleza. De acordo com o governo federal, o objetivo é ensinar maquiadores, cabeleireiros e outros trabalhadores do setor a identificar marcas de violência doméstica em clientes.

Na ocasião, a ministra ainda fez críticas a "ideologias" que defendem a igualdade entre gêneros, pois isso incentivaria a violência contra a mulher. "Os meninos vão ter que entender que as meninas são iguais em direitos e oportunidades, mas são diferentes por serem mulheres. E precisam ser amadas e respeitadas como mulheres. Enquanto os nossos meninos acharem que menino é igual a menina - como se pregou no passado, algumas ideologias - já que é igual, ela aguenta apanhar", disse a ministra em vídeo divulgado pelo portal G1.

A ministra exemplificou do que o governo federal pretende ensinar nas escolas. "Nós vamos dizer para eles que elas são iguais em oportunidades e direitos, mas diferentes fisicamente e precisam ser amadas. Nós vamos ensinar os nossos meninos nas escolas a levar flores para as meninas, por que não? A abrir a porta do carro para a mulher, por que não? A se reverenciar para a mulher, por que não?", disse. "Não vamos estar, dessa forma, colocando a mulher em situação de fragilidade, não, mas vamos elevar a mulher para um patamar de um ser especial, pleno, um ser extraordinário, e isso que a gente quer fazer lá na escola".

Com Estadão Conteúdo

