A Record TV anunciou na última terça-feira, 4, que a atleta Daniele Hypolito e o cantor Vinicius D'Black estão confirmados na quinta temporada do Dancing Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel.



O reality show estreia no dia 3 de julho e contará com a participação do ator Junno Andrade, namorado de Xuxa, que vai interagir com os participantes. Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho continuarão como jurados das performances.



Daniele Hypolito é ginasta, medalhista em torneios mundiais e irmã de Diego Hypólito.