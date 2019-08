O músico americano David Berman, fundador da banda de indie rock Silver Jews, morreu aos 52 anos. Berman lançou seis discos com o Silver Jews e ganhou algum reconhecimento ao publicar o livro de poesias Actual Air. Com o fim do Silver Jews em 2008, ele se tornou recluso até recentemente, quando fez um álbum com o seu novo projeto Purple Mountains.

A gravadora Drag City, que lançou o disco do Purple Mountains em julho, confirmou a morte do músico sem detalhar a causa. O selo independente havia anunciado uma turnê, que começaria neste sábado (10), e chamava os shows de "potencialmente uma experiência única na vida".