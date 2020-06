Na primeira semana de tramitação na Assembleia, as propostas que compõem a reforma da Previdência Social de Minas (a PEC 55/20 e o PLC 46/20), formuladas pelo governo estadual e recebidas pela Casa na terça-feira (23), provocaram reações entre os parlamentares.

Após serem apreciados pela primeira das comissões do Legislativo pelas quais devem passar – a de Constituição e Justiça (CCJ)–, na quinta, ficou uma certeza: o Executivo terá de se desdobrar nas articulações políticas para aprovar a reforma, ou ao menos uma parte dela, no apertado prazo pretendido: 31 de julho.

Caso isso não ocorra, o Estado descumpriria portaria do Ministério da Economia, que obriga os entes federados a fixar novas alíquotas de contribuição previdenciária para os servidores até tal data, sob pena de terem suspensos os repasses federais.

Essa suposta urgência, ainda mais durante a pandemia da Covid-19, foi, inclusive, um dos motivos de ataques e de ressalvas feitas por parlamentares. “É um absurdo termos que apreciar esse pacote de maldades em tão pouco tempo. Não vamos aceitar essa corda no nosso pescoço”, disse o deputado Sargento Rodrigues (PTB).

Já o líder do bloco Liberdade e Progresso, Cássio Soares (PSD), considerou a reforma previdenciária como fundamental, mas alertou: “Não podemos votar a toque de caixa”.

Para o líder do Bloco Sou Minas Gerais, Gustavo Valadares (PSDB), porém, o fato de a reforma estar sob análise em meio à crise econômica e sanitária não elimina a necessidade de que as discussões continuem. “Ninguém escolheu fazer isso agora, ninguém sabia que teríamos essa pandemia, mas é uma necessidade”, disse.

Conteúdo

O conteúdo da reforma também foi objeto de divergências. Críticos afirmam que o projeto escamotearia uma reforma administrativa, na medida em que altera a política remu-neratória e as carreiras, além de eliminar benefícios dos servidores. “Não é uma reforma da Previdência, é uma reforma administrativa, sindical, previdenciária ampla. E uma desorganização do Ipsemg”, afirmou Beatriz Cerqueira (PT). Já o novo líder do governo na Assembleia, indicado nesta semana, Raul Belém (PSC), afirmou que o projeto será aprimorado, mas que a aprovação não pode ser protelada. “A cada ano que passa, o déficit de Minas tem aumentado. Se não tomarmos as devidas medidas, seremos, com certeza, tachados de omissos e irresponsáveis”, ressaltou.

Para boa parte dos parlamentares, o mais provável é que os projetos sejam fatiados em temas. E é possível que a questão específica das alíquotas (que subiriam dos atuais 11% universais para percentuais variáveis de 14% a 19%, conforme as faixas salariais dos 500 mil servidores ativos e inativos) seja aprovada até 31 de julho, impedindo o corte de repasses federais.

Previsão do governo só para este ano é de déficit de R$ 13,5 bi na Previdência estadual: são R$ 4,25 bi em receitas e R$ 17,7 bi em despesas