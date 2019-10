Além de promover negócios entre fornecedores e clientes, o 33° Congresso e Feira Supermercadista e de Panificação de Minas (Superminas Food Show 2019), que vai até esta quinta-feira (17) no Expominas, em BH, também funciona como uma vitrine de produtos e serviços. Na categoria de produtos, as principais novidades deste ano são o ovo vegano, o queijo tipo quark e os derivados do coco. Já entre os serviços, o destaque vai para as ferramentas de automação, como caixas onde o cliente não precisa conversar com ninguém para finalizar sua compra. Veja, abaixo, as principais novidades:

Ovo Vegano

Bolo feito com ovo vegano: diferença imperceptível

Pensado como ingrediente para dar "liga" às receitas, mas sem ter origem animal, o N.Ovo, da Mantiqueira, é pioneiro no Brasil como substituto do ovo. A novidade foi lançada para o mercado de varejo em junho deste ano, mas em BH, somente duas redes contam com o produto nas prateleiras. A presença da Mantiqueira na Superminas, no entanto, deve mudar este quadro. Gerente de novos projetos da empresa, Amanda Pinto conta que a intenção é levar o N.Ovo para o maior número possível de supermercados. "É um produto que vem com o propósito de atender à diversidade e promover inclusão, podendo ser consumido também por pessoas alérgicas e/ou que não consomem proteína animal".

O ovo vegano é composto por ingredientes vegetais: ervilha, que tem propriedades proteicas, e amido, além de três tipos de fermentos. Na embalagem, que imita as tradicionais caixinhas de ovos, o consumidor encontra um pacote com um pó e um medidor, indicando as quantidades necessárias de água e produto para criar o correspondente a um ovo de galinha.

O pacote rende 12 ovos e custa, em média, R$ 15. O estande do produto na Superminas conta com degustação de receitas feitas com o N.Ovo, e o bolo produzido com a novidade não perde em nada para um bolo tradicional.

Queijo tipo Quark

Com a textura entre o queijo petit suisse e o iogurte grego, o quark é uma novidade anunciada pela Apreciare na Superminas. O quark é usado na culinária de vários países e está sendo trazido, segundo a empresa, em primeira mão para a produção nacional.

Os sabores que chegam às gôndolas são café com caramelo, frutas silvestres e pêssego. Outra novidade é o iogurte grego de paçoca.

Chips de coco e leite de coco para beber

Novidades da Copra: veganas e saudáveis

A Copra, tradicional marca de óleo de coco extra virgem, investiu na diversificação do portfólio e lançou alguns produtos durante a feira. São eles: calda de chocolate, leite condensado, mistura para bolo sabor coco, leite de coco para beber de diversos sabores, leite de coco em pó e chips de coco nos sabores pimenta e chia.

Frango congelado individual

A crescente demanda por praticidade levou a Pif Paf a lançar embalagens com porções individuais de frango congelado. Isso significa que o consumidor pode congelar os produtos e só descongelar a quantidade necessária para a refeição desejada. A linha lançada na Superminas tem 11 opções de cortes: coxa, coxinha da asa, sobrecoxa, filé e filezinho de peito, meio da asa e frango à passarinho, tanto na versão in natura quanto temperada.

Tecnologia

Na parte de serviços e atendimento, a Visual Mix apresenta novidades para otimizar a experiência de clientes em supermercados. Entre os principais produtos estão caixas com reconhecimento facial e tecnologias de autoatendimento. O destaque da marca na feira é o Visual Easy, que conta com reconhecimento facial, permitindo ao sistema identificar os clientes, oferecer promoções personalizadas e até mesmo garantir a segurança do cartão de crédito usado na compra.

O terminal de autoatendimento mais inovador da marca tem um sistema em que o cliente pega o produto, faz login em um aplicativo, inicia a operação, reconhece o código de barras do produto, tem o rosto reconhecido pela câmera, paga pelas compras pelo app, recebe o cupom fiscal e é liberado pela catraca.

A tecnologia é uma tendência nacional, segundo a diretora comercial Roseli Morsh. "Mesmo com um perfil mais conservador e desconfiado, o comerciante mineiro não fica para trás quando se trata de inovação, e nossa expectativa é de negócios promissores por aqui", comemorou.

Expansão

Primos expandem negócios da família

A feira também é uma oportunidade para expandir negócios, e os primos Ivan e Gabriel Caldeira, do Café Gema de Minas, apostaram no alcance do evento para expandir ainda mais a marca. Original de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, a empresa está presente no Norte do Estado e busca conquistar mais consumidores na capital.

"Hoje estamos presentes em 40 lojas aqui na região, mas a intenção é levar para mais lugares, porque investimos muito em qualidade e acreditamos que quem gosta realmente de café e prova o nosso produto fica bastante satisfeito", contou Ivan, que trouxe a marca fundada pelo avô pela segunda vez à feira, desta vez, com dois estandes.