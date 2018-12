Neste domingo (30) de véspera de Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos em Belo Horizonte permanecem fechados devido ao baixo movimento e também ao recesso. Mas há um tipo de comércio que aproveita justamente este época para manter as portas bem abertas desde as primeiras horas da manhã deste domingo: as lojas de fogos de artifício.

Para estes estabelecimentos, os dias que antecedem o Ano Novo representam a melhor época do ano para as vendas. Em algumas lojas, as vendas sobem em até 100% neste período.

Nos demais dias do ano, o movimento de Réveillon só se compara à temporada das festas juninas e às vendas pontuais, quando acontece algum jogo de futebol de grande relevância, como a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileirão e o campeonato Mineiro.

"Abrimos a loja em outubro pensando justamente em aproveitar esta época de boas vendas de fim de ano. Abrimos hoje para aproveitar a demanda e também vamos abrir amanhã (segunda, dia 31)", conta o dono da loja, Rafael Ataíde.

Já na loja Alo Fogos, no bairro Floramar, as vendas chegam a subir 100% neste período. Por lá, também as portas ficam abertas neste domingo e na segunda.

Na loja Casa do Fogueteiro, localizada no Centro da cidade, a média de vendas sobe de 30% a 40% no fim do ano. "É por isso que abrimos no domingo, é a melhor época de vendas para a loja", comenta a proprietária Vânia Soares.

Mas com o aumento do uso de fogos de artifício e derivados que proporcionam luzes e show pirotécnicos, os cuidados ao comprar e utilizar estes produtos também devem aumentar.

O Corpo de Bombeiros listou uma série de orientações para evitar acidentes neste Réveillon, como por exemplo, não comprar materiais clandestinos e observar se o estabelecimento é credenciado, já que nestes lugares, os vendedores são treinados para orientar o consumidor sobre as medidas de segurança.

Confira mais orientações:

- Sempre leia e siga as instruções na embalagem;

- Sempre use fogos em locais abertos;

- Sempre armazene fogos em local frio e seco;

- Solte fogos sob a supervisão de adultos e de acordo com a sua idade;

- Nunca tente reutilizar os fogos que tenham falhado;

- Nunca atire fogos na direção de outras pessoas;

- Nunca atire fogos de lugares fechados, como carros ou residências;

- Nunca faça experiências, modifique ou tente fazer seus próprios fogos de artifício;

- Nunca utilize fogos após ingerir bebidas alcóolicas;

- Não desmontar os fogos.

- Não fumar dentro dos estabelecimentos que vendem fogos.

- Antes de usar um produto, ler cuidadosamente as instruções impressas nas embalagens e ter cuidado ao segurar os fogos para evitar acidentes.

Veja o que fazer em caso de acidentes:

- Enquanto não houver atendimento no hospital, cobrir a queimadura com um pano limpo.

- Nunca fure as bolhas! Elas servem para proteger a área queimada.

- Não retire roupas grudadas, fragmentos de objetos ou graxas das lesões.

- Não use pomadas sem ordem médica, nem toque as lesões com as mãos.

- Procure Socorro Médico.

- Se houver sangramento, faça um curativo com gaze ou um pano bem limpo.

