A decisão do governo federal de zerar os impostos federais que incidem sobre o óleo diesel, e compensar isso com o aumento de tributação sobre o sistema financeiro, pode trazer outros problemas à economia do país. O impacto mais provável, segundo especialista ouvido pelo Hoje em Dia, é o encarecimento do crédito concedido por bancos a empresas e pessoas físicas.

“Essa medida, que seria temporária, a princípio, deve gerar pelo menos três consequências: a primeira é a elevação de taxas, a segunda é a diminuição da oferta de crédito (para empresas e pessoas físicas) e a terceira, aumento da inadimplência. Ainda não há como a gente prever o quanto irá subir, mas é fato que vai ser mais difícil obter crédito”, destacou o consultor financeiro Paulo Vieira.

A decisão do presidente Jair Bolsonaro teve como objetivo estancar ou mitigar a atual crise dos combustíveis, em um cenário que conta com ameaças de paralisação por parte dos caminhoneiros de todo o Brasil e dos tanqueiros em Minas Gerais – que prometem cruzar os braços caso o governo estadual não altere a alíquota do ICMS sobre o diesel. Sem falar na pressão de tais aumentos sobre o bolso dos consumidores, que viram os preços da gasolina e do diesel serem reajustados de cinco e quatro vezes, respectivamente, somente em 2021.

Atualmente, o preço do diesel nas refinarias é formado pela composição de vários fatores. De acordo com a Petrobras, 45% do total é proveniente da remuneração da estatal pela produção. Outros 14% vêm da cobrança do ICMS pelos estados; 13%, da adição de biodiesel ao produto e 15%, da distribuição e revenda. As alíquotas federais – PIS/Pasep e Cofins – somam 9% da composição do preço final.

Com a medida de Bolsonaro, as alíquotas seriam zeradas durante dois meses. O preço do litro do combustível nas refinarias cairia de R$ 2,71 para R$ 2,47 (R$ 0,24 a menos). A extinção das alíquotas seria aplicada permanentemente em relação ao gás de cozinha, que ontem subiu 5% também nas refinarias.

Para compensar a perda de receitas, o governo federal decidiu aumentar de 20% para 25% a alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) dos bancos e outras instituições financeiras. Prevista para durar seis meses, de junho e se estendendo a dezembro, a medida é vista com cautela pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em nota, o presidente da entidade, Isaac Sidney, disse que “a medida deve ser temporária e circunstancial”. “Os bancos já pagam uma alíquota maior de CSLL em relação aos demais setores e cremos que essa medida é apenas para ser aplicada em um momento de dificuldade extrema da economia”, afirma.

Insafisfeitos, caminhoneiros

mantêm ideia de paralisação

Uma greve geral de caminhoneiros no país, nos moldes da ocorrida em maio de 2018, é tida como possibilidade cada vez mais concreta, mesmo com a eliminação de tributos federais sobre o diesel, anunciada pelo governo federal. A avaliação é do presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes.

Para o dirigente, a iniciativa de zerar o PIS/Cofins do diesel nas refinarias, por ao menos dois meses, feita anteontem pelo presidente Jair Bolsonaro – a perda de arrecadação seria compensada com aumento de tributação de bancos e retirada de alguns incentivos setoriais – soa como “tapar o sol com a peneira”. “No caso das transportadoras que têm regime tributário sobre lucro real, a eliminação desses impostos não traz vantagem”, diz.

“Sem mencionar que, com o aumento da gasolina e do diesel (além do gás de cozinha) que começou a valer nessa terça-feira (o quarto do ano no diesel) qualquer benefício trazido pela suspensão do PIS/Cofins já vem ‘comido’ pelos novos preços”, pontuou.

De acordo com Gomes, seja no caso dos tanqueiros, que cruzaram os braços por um dia em Minas, na sexta-feira, provocando corrida de motoristas aos postos de combustíveis – agora, aguardam reunião com o governo estadual para tratar de possível redução do ICMS sobre o diesel –, seja no dos demais transportadores, a reedição de uma paralisação nacional é quase iminente. “Muitas lideranças têm falado em greve nacional, e com grande adesão”, afirma.

Na manhã de ontem, na Grande BH, dezenas de caminhoneiros fizeram protesto por algumas horas contra os seguidos aumentos dos combustíveis, estacionando os veículos à beira de rodovias como a MG-424, em Vespasiano, e a BR-040, em Ribeirão das Neves. (Evaldo Magalhães)