Três dias após o início do prazo para a entrega das declarações de IRPF, contadores e especialistas em Direito Tributário não sabiam definir, ontem, como os contribuintes beneficiados pelo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda (Bem), no ano passado, deveriam declarar as compensações recebidas do governo. Trata-se de recursos do seguro-desemprego pago aos trabalhadores por conta da redução dos salários e jornadas.

A principal dúvida é se tais compensações serão enquadradas como Rendimentos Tributáveis ou Isentos. A Receita Federal ainda não se pronunciou sobre o assunto, embora tenha considerado o auxílio-emergencial como um rendimento tributável. A expectativa é de que o órgão soltasse nota sobre o tema.

Para o contador Maurício Ferreira Chaves, contudo, é necessário que os contribuintes esperem essa definição para evitar surpresas e a própria malha fina. “Embora seja uma incoerência determinar como tributável um benefício que veio para servir como um auxílio, a tendência é que a Receita determine que essa contrapartida venha dessa forma”, diz ele. “O mais importante, porém, é aguardar uma posição do fisco”, completa.

O advogado Thiago Lage também acredita que o fisco irá aplicar à compensação a mesma lógica do auxílio. “A MP que criou o programa é clara quando afirma que a compensação é tributável. Embora isso seja contraditório, já que as medidas do programa foram para quem estava trabalhando. A compensação veio para que os salários não fossem diminuídos drasticamente, mas os vínculos empregatícios foram mantidos”, sustenta Lage.

