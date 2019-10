A Defesa Civil do Rio de Janeiro interditou por completo, neste sábado, (19), o prédio da Whiskeria Quatro por Quatro, no centro da cidade, após o incêndio que atingiu o imóvel nessa sexta (18). Três militares do Corpo de Bombeiros morreram e outros três ficaram feridos.

O trecho da Rua Buenos Aires continua interditado para auxílio às Equipes do Corpo de Bombeiros que atuam no local para limpeza do prédio.

Os três militares serão enterrados nesse sábado. Um dos feridos teve alta hospitalar.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que, de acordo com a 1ª delegacia policial (Praça Mauá) foi instaurado inquérito para apurar as causas do incêndio em um estabelecimento comercial, no Centro do Rio, em que três agentes do Corpo de Bombeiros morreram. A Polícia Técnica esteve no local pela manhã fazendo a perícia complementar e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está em andamento.

