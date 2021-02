Pouco depois de anunciar o fim da produção na unidade de São José dos Pinhais (PR), com a saída de linha do A3 Sedan, a Audi abre o calendário de novidades com o novo A5 Sportback. O modelo chega em duas versões, partindo de R$ 284.990.

Bem quisto no mercado brasileiro, o cupê quatro portas está na segunda geração. O modelo passou pelo bisturi em 2020. A atual geração, lançada em 2016, recebeu retoques visuais para acompanhar a linguagem de estilo da marca alemã. Pequenos retoques nos faróis, lanternas e para-choques foram redesenhados.

A versão Prestige Plus é equipada com unidade 2.0 turbo 190 cv e 32 mkgf de torque. Trata-se do mesmo motor que já é utilizado em outros modelos, como o A4. Já a opção Performance Black (R$ 329.990) conta com a versão mais potente do propulsor, com 249 cv e 37 mkgf de torque.

A versão ainda conta com tração integral quattro. Já a transmissão é a conhecida S Tronic de dupla embreagem e sete marchas, que equipa as duas versões.

“Em 2019 apresentamos no Brasil os novos A6 e A7, que iniciaram a renovação da família A no País. No fim de 2020 lançamos o novo A4. E agora chegou a vez do novo A5, primeiro lançamento da Audi no Brasil em 2021. Com linhas que remetem a um visual coupé, o modelo alia esportividade com elegância e chega com novas tecnologias, pronto para seguir sua trajetória de sucesso em nosso mercado”, avalia o presidente da Audi do Brasil, Johannes Roscheck.

A lista de conteúdos inclui quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, multimídia MMI de 10,1 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), faróis dianteiros LED Matrix de série, monitor de saída de faixa, teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado de três zonas e carregador por indução.

Já na versão Performance Black adiciona kit exterior S line com acabamento em preto high gloss e rodas de 18” com design exclusivo e sistema Park Assist. Ele ainda pode vir equipado com projetor de informações no para-brisas (head-up display) e sistema de som Bang&Olufsen.

A Audi vem seguindo a tendência de outras marcas que viram que fabricar carros no Brasil é uma grande furada. Em dezembro, a Mercedes-Benz encerrou as atividades da unidade de Iracemápolis. Foi a segunda fábrica que a marca da estrela das três pontas fechou no Brasil. Em janeiro foi a vez da Ford pedir o boné e lacrar as plantas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE). Aos pouquinhos vamos retornando aos anos 1980.