O melhor Renault fabricado no Brasil foi o Sandero RS. O carrinho de suspensão preparada e pneus de alta performance era um esportivo legítimo. Mas saiu de linha, devido ao baixo volume.

E para adoçar quem busca um carro “nervoso”, a Renault acaba de lançar o Sandero S Edition. A série especial chega com visual esportivo, evidenciado pelo para-choque esportivo, com direito e luzes de LED herdadas do finado RS.

E do “hot hatch” só sobrou a iluminação. Debaixo do capô, o veterano 2.0 de 150 cv e 20,9 kgfm deu lugar ao pacato motor SCe 1.0 de 10,5 quilos de torque, que só aparecem acima dos 3.500 rpm. O 0 a 100 km/h? No tempo dele.

A transmissão é manual de cinco marchas. E a suspensão não tem o acerto que faziam do RS o carro mais legal da praça.

Com preço sugerido de R$ 76.790, o Sandero S Edition oferece direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, multimídia Media Evolution (com Android Auto e Apple Car Play) e sensor de estacionamento.

A insossa edição “esportivada” ainda conta com ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos dianteiros )com função um toque), travas elétricas, chave canivete e rodas de 15 polegadas.

