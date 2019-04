O deputado estadual João Vítor Xavier se desfiliou do PSDB. A informação foi divulgada na noite dessa terça-feira (22) nas redes sociais do jornalista.

No comunicado, Xavier agradece ao partido, mas afirma que, ao "partir para novos caminhos", poderá exercer, de fato, suas crenças, sua forma de fazer política e de determinar sua própria trajetória.

Leia o comunicado na íntegra:

Com o respeito que sempre tive por aqueles que estão comigo em minha trajetória política - amigos, eleitores e imprensa, comunico que estou partindo para novos caminhos, e para tanto, não mais estou filiado ao PSDB. Faço isto alicerçado na certeza de que em outro espaço poderei exercer minha crença na maneira de ver o Brasil, de fazer política e determinar os rumos de minha trajetória.

Construirei esse novo caminho com a serenidade que guia meus passos e identificado com novas idéias e projetos que me movem e motivam a prosseguir na vida pública.

É com este sentimento que me despeço do PSDB. Com o mesmo espírito de luta que me marca, me motiva e me deixa em sintonia com todos vocês, em busca do melhor para Minas Gerais, para o Brasil e para todos.

João Vitor Xavier

Deputado Estadual