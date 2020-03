O deputado federal Tiago Mitraud (Novo) está em isolamento domiciliar devido à Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar, que também é colunista do Hoje em Dia, por meio das redes sociais. Mitraud está em casa, em Belo Horizonte.

O representante do Novo informou que o afastamento foi recomendado por médicos porque ele apresenta tosse, coriza e tontura.

No entanto, segundo Tiago, os sintomas vêm desde que ele realizou duas cirurgias, no mês passado. Por essa razão, ele acredita que seu quadro não se aplique ao da Covid-19. O resultado do exame para a doença deve sair na quinta-feira (19).

Mitraud participou, na semana passada, de sessões no Congresso - ambiente por onde já circulou pelo menos uma pessoa com a enfermidade.

"Deve dar negativo, pois já tenho os sintomas desde as cirurgias. Além disso, não tive nenhuma alteração (sintomática) após o contato com o senador", afirmou ao Hoje em Dia. O senador a quem Mitraud se refere é Nelson Trad (PSD-MS), o primeiro parlamentar brasileiro a confirmar positivo para a enfermidade. Na semana passada, o mineiro esteve com Nelsinho, em Brasília.

Pelo protocolo das autoridades de saúde, por apresentar sintomas e ter tido contato prolongado com um doente, Mitraud deve seguir o isolamento. Confira a mensagem do parlamentar:

