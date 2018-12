Com uma série de provocações inflamadas, a sessão de diplomação dos parlamentares mineiros e do governador eleito Romeu Zema (Novo), realizada na tarde desta quarta-feira (19), no Grande Teatro do Palácio das Artes, acabou com troca de socos entre os deputados federais Rogério Corrêa (PT) e Cabo Junio Amaral (PSL). A confusão começou após o parlamentar petista erguer uma placa com os dizeres "Lula Livre" e, em seguida, ser confrontado por Amaral.

Antes das agressões físicas, a deputada federal eleita Beatriz Cerqueira (PT), que portava uma placa em apoio ao ex-presidente Lula, foi orientada pelo TRE-MG a não portar o objeto no palco do Palácio das Artes - apesar disso, não há nenhuma proibição do TRE-MG sobre manifestações políticas durante a cerimônia.

Após o imbróglio, o deputado Rogério Corrêa se levantou e ergueu a placa com os dizeres "Lula Livre". Neste momento, o deputado Cabo Junio Amaral, que tinha acabado de ser diplomado, foi para cima do petista e arrancou a placa de suas mãos com um tapa. Em seguida, Rogério desferiu um soco no parlamentar do PSL, que revidou a agressão física. Os dois chegaram a trocar socos e chutes antes de serem separados por outros colegas.

Durante a confusão, o governador Romeu Zema chegou a se retirar da cerimônia por alguns minutos. A diplomação foi interrompida por dez minutos, mas a cerimônia já foi retomada.

Assista ao vídeo: