Cerca de 3 milhões de clientes da Caixa Econômica Federal, quase 340 mil só em Minas Gerais, poderão regularizar débitos com atraso acima de 360 dias, com descontos que variam de 40% a 90%. O abatimento varia conforme o tipo de crédito contratado e o tempo de atraso.

A campanha de regularização de dívidas, lançada ontem pela Caixa, é somente para pagamento à vista e não envolve crédito imobiliário. Segundo a instituição financeira, as dívidas dos clientes totalizam R$ 4,1 bilhões – R$ 417 milhões apenas em Minas Gerais – e a expectativa do banco é recuperar R$ 1 bilhão ao oferecer os descontos.

Os valores das dívidas variam de R$ 50 a R$ 5 milhões, em contratos sem garantia ou com garantia insuficiente ou considerados de difícil recuperação.

Do total de clientes inadimplentes, 2,6 milhões são pessoas físicas. Segundo a Caixa, 92% deles poderão quitar as dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2 mil. Os clientes pessoas físicas, na maioria, têm renda de até R$ 1,5 mil (60%), seguidos pelos que têm renda de até R$ 3 mil (23%), até R$ 5 mil (9%) e acima de R$ 5 mil (8%).

A maior parte das dívidas é de crédito consignado (24,7%), seguido por cartão de crédito (18,1%), cartão de material de construção (15,2%), renegociação de dívidas (15,2%), crédito pessoal (13,8%), rotativo (11,7%) e microcrédito (2%).

A Caixa também oferece a renegociação para 320 mil empresas, sendo que 65% delas têm a possibilidade de quitar a dívida à vista com valores inferiores a R$ 5 mil.

No caso das empresas, a maior parte das dívidas é de renegociação (34,3%). Em seguida, vem capital de giro (25,4%), rotativo (19,9%), parcelados (15,6%) e cartão de crédito (4,7%). A campanha de regularização “Você no Azul” fica vigente por 90 dias em todo o país. O atendimento pode ser feito pela internet, pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, nas redes sociais do banco (Facebook ou Twitter) e nas agências.

Em Belo Horizonte, a Caixa oferece ainda atendimento em um caminhão, que é uma agência móvel instalada no veículo estacionado na Praça da Estação, no Centro. O posto ficará em funcionamento até 7 de junho. A instituição financeira informou ainda que fará contato com clientes por meio de empresas de recuperação de crédito e enviará mensagens a celulares de correntistas do banco.

Com Agência Brasil