O ator Ryan Reynolds, de Deadpool, publicou na quarta-feira, 10, em sua conta no YouTube, uma prévia de Detetive Pikachu, que estreia em maio deste ano nos cinemas de todo o mundo.



No vídeo, os pokémons Jigglypuff, Aipom, Charizard, Venusaur e Psyduck aparecem em um ensaio para o filme.



Um destaque da obra é que, assim como O Rei Leão - que chega aos cinemas em 18 de julho -, os personagens vão interagir com atores reais. Pikachu, por exemplo, vai solucionar alguns mistérios ao lado do jovem Tim (Justice Smith).



