Uma grande rede de drogarias é alvo de dezenas de reclamações na internet por ter cancelado compras de consumidores feitas durante a Black Friday, na última sexta-feira (27). Somente no site Reclame Aqui, há mais de 50 depoimentos de pessoas de diversas cidades brasileiras que passaram por essa situação.

A auxiliar administrativa Míriam Teles, que mora em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das que se sentiram lesadas. Mãe de um bebê, ela aproveitou a Black Friday para fazer uma grande compra no site da rede Drogarias Pacheco. A primeira tentativa foi logo cancelada e o valor estornado normalmente. Porém, o problema aconteceu na segunda tentativa.

“Fiz uma compra de R$ 300, concluí o processo e, depois disso, veio uma mensagem de que o meu CEP não estava mais disponível. Só que não estornaram o valor. O problema é que não emitiram o número da compra e não consigo resolver o problema”, contou Míriam.

Ela ligou para o banco, foi a uma loja física, fez uma postagem no site do Reclame Aqui e aguarda uma resposta da empresa. “Eu esperava aproveitar o preço baixo para comprar muitas fraldas. Mas não era promoção, era propaganda enganosa”, disse.

Nas redes sociais da própria drogaria é possível encontrar várias reclamações de quem teve o pedido cancelado, mas não consegue falar com a empresa em nenhum dos canais de comunicação divulgados.

A reportagem do Hoje em Dia ligou para os três telefones da empresa que faz a assessoria de comunicação para a rede, mas todos estavam desligados. Também enviou uma mensagem e aguarda retorno.

Defesa do consumidor

De acordo com Marcelo Barbosa, coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a empresa precisa explicar por que cancelou as compras feitas na Black Friday. Caso ela tenha feito uma errata sobre algum valor divulgado de maneira errônea, fica desobrigada de cumprir a entrega.

Do contrário, se o problema foi a falta de estoque para atender às compras realizadas, a empresa é obrigada a cumprir o prometido, conforme o Código de Defesa do Consumidor. “A gente pediu para que as empresas estivessem sempre atualizando as informações sobre estoque de produtos, porque em outras edições da Black Friday, elas vendiam mesmo não tendo o produto em estoque. Isso é propaganda enganosa, isso é crime”, disse Barbosa.

Conforme os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa é obrigada a cumprir a venda sobre o preço anunciado em oferta. Caso ela se recuse a fazer isso, o consumidor tem três alternativas: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Barbosa recomenda que os consumidores lesados façam a denúncia pelo site www.procon.mpmg.mp.br. Também é possível fazer um agendamento para ser atendido no Procon da Assembleia ou dos municípios. Em Belo Horizonte, também há unidades no BH Resolve e na Câmara Municipal.