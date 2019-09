Sextou! Nesse embalo, a "capital dos bares" fica ainda mais agitada e muita gente quer é se refrescar do calorão de mais de 35ºC com cervejas ou drinks bem gelados em companhia dos amigos. Mas esta sexta-feira (13) é também o dia da "responsa". A data serve de alerta para o consumo exagerado de álcool, que pode causar vários problema à saúde, como dependência e doenças associadas ao fígado.

A primeira lição é beber de forma responsável. Os homens, por exemplo, devem consumir uma média de cinco doses em cerca de duas horas. Já o consumo indicado para as mulheres é de quatro doses. A Organização Mundial da Saúde não recomenda o consumo diário de álcool. Confira abaixo como é calculada a dose para cada tipo de bebida, dependendo do teor alcoólico.

Mas lembre-se que tem gente que não deve beber nem um gole, como os menores de 18 anos, as grávidas, quem for dirigir e aquele que bebeu demais. É importante saber a hora de parar de beber. E se seu amigo passou da conta, você pode ajudá-lo também. Basta observar algumas carcaterísticas. As pessoas que bebem demais geralmente ficam muito confiantes e começam a conversar de forma mais "solta", mas pronunciam as palavras com dificuldade. Quando estão de pé, elas perdem o equilíbrio com facilidade ou tropeçam. Esse então é o momento de agir: ofereça algo para comer ou alguma bebida sem álcool como refrigerante, suco ou água.

A água é a melhor companheira para quem bebe. A recomendação é intercalar seu consumo durante os momentos de apreciação de bebidas alcoólicas. Nesta sexta, dia da "responsa", funcionários da Ambev vão distribuir o produto em bares da região da Savassi, em BH. A data no calendário da companhia, que está em sua décima edição, chama a atenção para o consumo inteligente de bebidas alcoólicas. Ao todo, mais de 30 mil funcionários vão percorrer mais de 1 milhão de bares, restaurantes e supermercados pelo Brasil. A iniciativa é celebrada ainda em outros 24 paíse.

​*Com Maiara Brito, estagiária sob supervisão de Cassia Eponine.

Leia mais:

