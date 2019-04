Os lojistas de Belo Horizonte estão animados e esperam que o Dia das Mães deste ano seja o melhor dos últimos sete anos. É o que conclui levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), que aponta uma expectativa de crescimento de 2,43% nas vendas, em relação ao mesmo período de 2018. Com esse crescimento, a entidade prevê que R$ 2,18 bilhões devem sejam injetados no comércio da capital mineira em maio com as vendas dos presentes para as mamães.

A data, comemorada sempre no segundo domingo do mês de maio, é considerada a segunda mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal. Neste ano, o Dia das Mães será comemorado em 12 de maio.

“Essa expectativa maior reflete a melhora do cenário econômico. Com o processo de recuperação da economia, mesmo que em ritmo lento, as pessoas deverão presentear mais, contribuindo para a retomada do crescimento do setor. Além disso, a data possui um forte apelo emocional, e a maioria dos consumidores tem o costume de presentear as mães”, diz o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

De acordo com a pesquisa, feita com 301 lojistas, no período de 12 de março a 12 de abril, 64,1% dos entrevistados acreditam que as vendas do Dia das Mães deste ano irão aumentar em relação ao ano passado. “Em 2018, todas as datas comemorativas apresentaram resultados positivos, por isso o segmento está confiante que os consumidores irão às compras”, comenta Silva.

No ano passado, o percentual de lojistas pessimistas com a data era de 14,9%, quase o dobro do registrado agora, de 7,6%. Outros 28,2% consideram que as vendas serão iguais às de 2018.

“Esse resultado demonstra que os empresários da capital estão mais esperançosos com a retomada da economia do país. Com uma taxa de juros mais baixa, e uma leve redução do desemprego, os consumidores estão recuperando seu poder de compra, o que favorece as vendas do varejo”, explica o presidente da

O levantamento da CDL mostra ainda que as roupas devem ser os itens mais buscados pelos belo-horizontinos na hora das compras para presentear as mães, conforme a opinião de 45,8% dos empresários. Em seguida, estão os calçados, com 22,6% da preferência, e as joias e bijuterias, com 12% das respostas. De acordo com Silva, esses produtos têm uma boa saída devido à grande variedade de opções e preços. “São itens que se encaixam no orçamento do consumidor e que agradam bastante”, afirma.

Os empresários acreditam também que os consumidores irão investir mais neste ano. A expectativa é que o tíquete médio das compras dos belo-horizontinos seja de R$ 136,92. O valor esperado é 5,1% maior em relação a 2018, quando o tíquete foi de R$ 130,23. “Este aumento no valor é reflexo da queda dos juros, que favorece a tomada de crédito e a negociação das dívidas. E mesmo que a alta seja pequena em relação ao ano anterior, já é positiva para o comércio”, diz o dirigente.

Em relação à forma de pagamento, para a maior parte dos lojistas (49,5%) a campeã será o parcelamento no cartão de crédito, com uma média de cinco parcelas.