Os tributos embutidos nos presentes mais populares do Dia dos Pais pesam no bolso do consumidor. Itens de grande procura na data possuem mais da metade do preço formada por impostos. Bebidas e perfumes são os que carregam as maiores cargas tributárias. Campeã na lista de 43 produtos, a fragrância importada, por exemplo, tem alíquota de 79%.

No caso de um perfume nacional de R$ 120, cerca de R$ 83 são desembolsados só para o pagamento de impostos que incidem sobre o preço final do produto. Em termos percentuais, isso significa uma carga tributária de 69,13%.

As bebidas alcoólicas também estão no topo do ranking: vinho importado (69% de impostos), vodca (67%) e uísque (67%). O levantamento é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), realizado a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

“As tributações são muito altas para o pouco retorno que a população tem em serviços. Além disso, o emaranhado burocrático do sistema tributário brasileiro encarece e atrapalha a vida das empresas e dos cidadãos. Acertadamente a reforma tributária é a próxima a ser proposta pelo governo, depois da aprovação da reforma da Previdência em segundo turno pela Câmara”, diz o economista da ACSP Marcel Solimeo.

Para ele, toda simplificação de tributos é bem-vinda. “Mas ela precisa ser estudada de forma profunda para que não resulte em aumento da carga, prejudicando ainda mais os investimentos e o poder de compra do brasileiro”, alerta.

Entre os presentes do Dia dos Pais que constam na pesquisa estão ainda a camisa, com tributação de 34,67%, mesma alíquota de outros itens de vestuário como pijama, calça jeans, blusa de times de futebol e casaco de couro. Paixão nacional, a cerveja artesanal também carrega 42% de impostos. Já o livro (15,52%) e os ingressos para eventos culturais e esportivos (20,85%) são os itens menos tributados.