Gasolina a R$ 2,52 em Belo Horizonte? Sim, o combustível está sendo vendido por este valor em alguns postos da capital. Neste 30 de maio, quando o comércio participa do Dia Livre de Impostos em protesto a alta taxa do tributo no país, os motoristas fazem fila para garantir o produto com desconto.

Na manhã desta quinta-feira, a reportagem registrou vários carros enfileirados na avenida Tereza Cristina, no bairro Carlos Prates, região Noroeste da cidade. Sem a tributação, o litro do combustível sai 46% mais barato, de R$ 4,74 por R$ 2,52. A mesma cena pode ser encontrada em diversos outros postos.

Outros estabelecimentos, nas áreas de alimentos, cosméticos, drogarias, utilidades do lar e roupas, também aderiram ao protesto e estão vendendo os produtos com uma economia de até 70%. A programação da data é coordenada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), que informou que mais de 850 lojas aderiram ao ato. No país, mais de duas mil empresas irão oferecer produtos com preços semelhantes ao de um queimão de estoque.

“Queremos mudar essa realidade que reduz consideravelmente o poder aquisitivo do brasileiro. É muito tributo sem retorno efetivo para a sociedade em forma de investimentos em serviços essenciais, como saúde e educação”, protesta o dirigente”, disse o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva.







Leia também:

Tem de tudo no Dia Livre de Impostos em BH; confira

Mais de mil lojas em Minas, como a Drograria Araujo, já aderiram ao Dia Livre de Impostos



Abaixo, imagens da fila para abastecimento com desconto em BH: