Nesta terça-feira (23) é comemorado o Dia Mundial do Livro, porque foi neste dia de abril que o escritor espanhol Miguel de Cervantes, autor do best seller Dom Quixote, teve o seu falecimento registrado no ano de 1616.

No Brasil, o Portal Domínio Público conta com um acervo de mais de 123 mil obras que podem ser baixadas gratuitamente. Quando um livro cai em domínio público, significa que ele não está sujeito a mais nenhum tipo de propriedade ou direito autoral e isso permite que ele possa ser utilizado em trabalhos em sala de aula, por exemplo, ou disponibilizado legalmente na internet.

Na biblioteca virtual do governo brasileiro, é possível ainda visualizar quais obras são mais acessadas pelos internautas. Confira abaixo:

1. A Divina Comédia, de Dante Alighieri

2. Angola e as novas tecnologias de informação, de Victor Nataniel Narciso

3. Poemas de Fernando Pessoa

4. A borboleta azul, de Lenira Almeida Heck

5. Dom Casmurro, de Machado de Assis

6. Romeu e Julieta, de William Shakespeare

7. A Metamorfose, Franz Kafka

8. Mensagem, de Fernando Pessoa

9. A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado

10. O Eu profundo e os outros Eus., de Fernando Pessoa

Para ler as obras mais acessadas ou os outros milhares de livros de domínio público disponíveis no Brasil, basta fazer o download da obra no Portal Domínio Público (clique aqui para acessar).

