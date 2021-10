No universo Marvel, o bilionário Tony Stark é capaz de criar máquinas fascinantes para acompanhar seus colegas com super poderes. Vestir sua armadura vermelha e dourada e sair por aí voando é algo impossível, mas dar uma volta em um dos seus carros, é possível. Basta ter um R$ 1 milhão no bolso.

E mesmo sem toda essa grana, demos uma volta no Audi RS e-tron GT, o poderoso cupê elétrico, que faz sua primeira aparição em “Vingadores: Ultimato” (2019). O modelo chega para ser o carro mais potente da marca das quatro argolas, desbancando ícones com Audi RS6 Avant (600 cv) e Audi R8 V10 (610 cv).

O RS e-tron GT entrega 598 cv e 84,6 kgfm de torque, na combinação de seus dois motores elétricos (um para cada eixo). O amigo pode se questionar que o valor é inferior aos irmãos movidos a gasolina, correto? Sim, mas o carro do Homem de Ferro tem seus truques de super-herói. Ele conta com o modo Boost, que amplifica a potência para 646 cv durante 2,5 segundos. Assim o RS e-tron GT acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e atinge máxima de 250 km/h.

Na prática, o motorista leva uma “patada” no peito que gruda as costas no banco. Nunca tinha visto nada parecido. A razão está na oferta constante de torque. Basta pisar que ele te golpeia. E por ter dois motores, sua tração é integral, o que torna sua dirigibilidade mais dinâmica e precisa.

Para dar conta de todo esse apetite por elétrons, o sistema de bateria de íons de lítio do RS e-tron GT armazena 93 kWh de energia, que rende 472 quilômetros de autonomia. Conjunto conta com 33 módulos, cada um deles compreendendo 12 células com revestimento externo flexível. Com potência de 800 Volts, o sistema permite recarga mais rápida que as baterias convencionais.

Numa tomada padrão de 220V em corrente alternada, a Audi garante que ele regenera as pilhas durante uma noite de sono, em 11 kW. Já num terminal de corrente direta é possível elevar para 270 kW. Na prática, significa 100 km em pouco mais de cinco minutos. A carga até 80% demora menos de meia hora.

e-tron Sportback

Junto com a viatura do senhor Stark, também conferimos o SUV cupê, e-tron Sportback S. Por R$ 780 mil, esse utilitário elétrico conta com três motores que entregam “só” 503 cv, mas 97,3 kgfm de torque, que faz dele um dos carros mais fortes em produção, rivalizando com super carros.

Apesar do visual agressivo, ele não tem a mesma pegada que o RS e-tron GT. No entanto, tem seus recursos de ficção científica. Ele recebeu um par de câmeras no lugar dos retrovisores. Coisa de história em quadrinos.