O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do governo estadual para 2022 foi aprovado, em turno único, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta terça (6). Pelo projeto, o governo prevê um déficit para o próximo ano na ordem de R$ 12,4 bilhões – valor menor que o previsto no orçamento de 2021 que é de R$ 16,2 bilhões.

Em relação a receita, a LDO estima que a receita do governo mineiro vai crescer 9,9% em 2022 em relação ao orçamento deste ano. Com isso, a receita salta de R$ 105,7 bilhões para R$ 116,2 bilhões. Em contrapartida, as despesas do Estado também subirão, tendo um aumento de 5,5% - saltando de R$ 121,9 bilhões neste ano para R$ 128,6 bilhões em 2022.

A LDO serve como base para a elaboração do orçamento do Estado para o próximo ano. Com a aprovação da lei, o governo estadual pode iniciar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) – que é de fato o orçamento estadual – tem que ser aprovado até o fim do ano. Os cálculos contidos na LDO – para estimar a previsão de receita – podem ser reajustados.