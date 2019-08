Cruella de Vil vai ganhar um filme só dela com Emma Stone dando vida à vilã de "101 Dálmatas". Neste sábado, 24, a Disney divulgou a primeira imagem da atriz caracterizada como a personagem.



A divulgação ocorreu durante o D23 Expo, evento destinado aos produtos da empresa e que foi realizado em Anaheim, na Califórnia, neste fim de semana.



"Aqui está sua primeira visão de Emma Stone como Cruella de Vil em Cruella da Disney", disse a companhia ao compartilhar a foto no Instagram (https://www.instagram.com/p/B1jnLojpyJ2/?utm_source=ig_embed).



Na imagem, Emma aparece com o característico cabelo metade branco e metade preto, segurando as coleiras de três cachorros dálmatas.



O filme, que também é estrelado por Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry, chega aos cinemas em 28 de maio de 2021. Em uma mensagem de vídeo exibida durante o D23, Emma Stone brincou que o spin-off tem uma vibe "punk rock" e se passa em Londres na década de 1970.