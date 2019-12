De olho tanto na retomada da economia nacional quanto no volume de vendas estimado para dezembro em Belo Horizonte (R$ 3,39 bilhões), os principais shoppings da cidade apostam boas fichas nos tradicionais sorteios para as festas de fim de ano como estratégia para a atrair a clientela. Neste Natal, as empresas vão presentear os frequentadores com veículos de luxo, vale-compra de R$ 100 mil, viagens internacionais com direito a shows de Elton John e Lady Gaga.

Mas a missão para atrair o consumidor não é fácil. Pelo menos é o que sugere uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH): apenas dois em cada 10 belo-horizontinos costumam ir às compras nos shoppings. A maioria (69,3%) prefere as lojas de rua. Outros 11,6% negociam diretamente na web.

Para reforçar o caixa dos lojistas, os shoppings divulgam os sorteios com pompa. No Boulevard, no bairro Santa Efigênia, a vedete é uma BMW X1, cujo preço zero quilômetro gira em torno de quase R$ 200 mil. Para participar do sorteio, cada cliente deve gastar o mínimo de R$ 500.

“O Natal é a data mais importante para os lojista, e o shopping conta com um variado mix de lojas. Temos grandes âncoras, além de marcas exclusivas. O cliente encontra desde uma lembrancinha até presentes mais robustos como joias”, informou o gerente de Marketing do Boulevard, Pedro Barbosa.

O DiamondMall, em Lourdes, também irá sortear um carro para quem desembolsar no empreendimento o mínimo de R$ 550.

O mall irá presentear o ganhador com um Tiguan AllSpace 250 TSI, cujo valor de mercado é de quase R$ 150 mil. O shopping também irá disponibilizar “duas entradas de um show internacional em 2020, como Lady Gaga, em Las Vagas, Elton John, em Londres, ou um espetáculo em Paris – com despesas pagas”.

O Del Rey reservou um Jeep Compass para sortear entre os cupons com mais de R$ 400 em compras. O mall irá pagar o emplacamento e o IPVA. “A lógica dos shoppings vem mudando. Mais do que um espaço de consumo, hoje, somos destino de oportunidades e bons momentos para os nossos clientes. Ao longo de todo ano, investimos em ações que ofereçam opções de entretenimento, gastronomia, serviços e compras para as famílias. Nada mais justo do que comemorar essa data, que é tão importante para o varejo, com um presente que poderá fazer a diferença na vida de alguém”, aposta Marina Moura, gerente de marketing do Del Rey.

Malls investem também na decoração para atrair consumidor

O Natal vai impulsionar as vendas de shoppings em BH em dois dígitos. Além de sorteios, a decoração é outra isca necessária para fomentar o desejo de consumo dos consumidores.

O gerente de Marketing do Pátio Savassi, Marcelo Portela, estima que as vendas em relação ao Natal passado vão aumentar 10%. “Estamos com uma decoração mais forte, promoção mais forte e as pessoas estão mais positivas que no ano passado”, disse o gestor, destacando como atrativos as árvores suspensas no teto, Papai Noel que movimenta a cabeça e os enfeites para pet.

O Shopping Cidade também apostou na decoração aos animais de estimação. “As vendas devem crescer de 11% a 15%”, calculou a gerente de Marketing Carolina Vaz.

O cenário econômico também anima o clima de vendas para o fim de ano. “Nossa expectativa é para um ótimo Natal, tendo em vista essa mudança no cenário econômico. As pessoas estão com mais esperança e isso reflete no consumo”, avalia o gerente de Marketing do BH Shopping, Renato Tavares.

Já o Shopping Estação optou por se inspirar no filme Madagascar para entrar no clima natalino. “O Natal deixou de ser tão tradicional, com aquela árvore e os presentes embaixo. A gente está fazendo o Natal temático. A criança entra na decoração, consegue brincar, interagir”, disse o gerente de Marketing do local, Rumenigue Marchioro.

Outro mall que investiu em tema infantis foi o ItaúPower, com o Circo Mágico do Natal. “A ideia é que as pessoas possam caminhar pelo cenário e descobrir a magia em cada elemento. Mais do que ver, queremos que as pessoas interajam com o espaço, vivam verdadeiramente as experiências do Natal”, relata Renata Costa, gerente de Marketing.

Já o Diamond Mall trouxe na decoração elementos da cultura da região alemã da Bavária para os clientes. “A maioria dos anos a nossa decoração é inédita. Tem toda a questão da magia nessa época, toda história do Natal que é contada através da decoração. A expectiva já está sendo superpositiva só pela movimentação do shopping. Faz quase um mês que inauguramos nossa decoração e está sendo um sucesso.”, explica Flávia Louzada, gerente de Marketing.

O Boulevard se inspirou em outras culturas para decoração, com o tema Brincando na Lapônia. Na avaliação do gerente de Marketing, Pedro Barbosa, a decoração é uma aliada para impulsionar as vendas. “As pessoas vêm ao shopping para conhecer a decoração do ano e por consequência de estarem aqui compram algum item, algum presente”.

Colaborou Amanda Souza