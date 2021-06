Cerca de 15% dos brasileiros apresentam algum distúrbio da tireoide. A glândula fica na parte frontal do pescoço e “funciona como um maestro, coordenando o ritmo do funcionamento do corpo humano”, compara o endocrinologista Gustavo Cancela Penna, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG).

O hipotireoidismo, que é a falta dos hormônios produzidos pela glândula, reduz o ritmo cardíaco, desregula o funcionamento intestinal, compromete o crescimento, ocasiona uma diminuição da memória e provoca cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, aumento dos níveis de colesterol e depressão. O aumento de peso também é uma das consequências por causa do acúmulo de líquido.

Já no hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio, os principais sintomas são coração disparado, intestino solto, agitação, excesso na fala e nos gestos, pouco sono, emagrecimento e muita energia.

As disfunções da tireoide não escolhem idade, podem acontecer em recém-nascidos até em pessoas de idade mais avançada.

O diagnóstico é feito com exames clínicos e de sangue que identificam a quantidade de hormônio que existe no corpo.Já em bebês, o teste do pezinho é utilizado para o diagnóstico precoce.

Acompanhe a entrevista na íntegra.