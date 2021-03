O Distrito Federal começa a vacinar amanhã (22) idosos com 69, 70 e 71 anos contra a covid-19. De acordo com a secretaria de Saúde, a partir das 13h, o grupo pode procurar os 47 pontos de vacinação que estarão disponíveis pela cidade. Do total de postos, 14 operam na modalidade drive-thru, na qual não é necessário sair do carro para ser atendido.

A ampliação da vacinação do grupo prioritário foi decidida ontem (20) pelo comitê local de vacinação, após a chegada de um novo lote de vacinas. A estimativa é imunizar 42,9 mil pessoas nesta nova etapa. Não será necessário fazer agendamento prévio para receber o imunizante.

Segundo a secretaria de Saúde, ainda nesta semana, serão vacinados profissionais de saúde da rede privada. Neste caso, a partir de quinta-feira (25), será necessário fazer o agendamento pelo site. A aplicação das doses começará na sexta-feira (26).

Terão prioridade para receber o imunizante médicos, médicos veterinários, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos e assistentes sociais.

Os locais de vacinação podem ser consultados no site da secretaria.