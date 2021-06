A Fundação Hemominas registrou uma queda média de 20% no comparecimento de doadores em todas as unidades de Minas desde o início da pandemia. Com isso, os estoques usados para pacientes hematológicos ou aqueles que estão nos hospitais na dependência de transfusões estão baixos.

Os especialistas alertam que não há risco em doar sangue e fazem um apelo no Dia Mundial do Doador, comemorado nesta segunda-feira (14), para que as pessoas que estiverem saudáveis compareçam a qualquer unidade.

O hematologista Gustavo Romani Magalhães, do Cetus Oncologia, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta segunda-feira, sobre todos os procedimentos que estão sendo tomados para garantir a segurança dos doadores. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.