O guitarrista Peter Frampton, que já havia anunciado uma turnê de despedida, disse em entrevista à CBS que essa decisão foi tomada em decorrência do diagnóstico de miosite por corpos de inclusão que ele recebeu.



Essa doença, que é um dos problemas musculares mais comuns em pessoas com idade avançada, provoca fraqueza e leva à inabilidade nos membros.



A turnê de despedida do músico de 68 anos conta com 40 datas e os ingressos serão vendidos a partir desta segunda-feira (11). A cada ingresso, um dólar será doado pelo músico ao Fundo de Pesquisa de Miosite Peter Frampton, na Johns Hopkins University.



Além dos shows, Frampton pretende lançar em junho um disco duplo ainda sem título.