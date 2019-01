O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), e o vice-governador eleito, Rodrigo Garcia (DEM), tomaram posse neste domingo (1º) na Assembleia Legislativa. No discurso, Doria disse que fará uma gestão voltada para a população e com diálogo constante. Ele criticou duramente a “velha forma de fazer política” e prometeu um novo modelo.

Para o governador eleito, o recado das urnas foi claro. “Não há mais espaço para governos apenas de políticos e ou de partidos. Agora devemos fazer o governo que a população deseja: com os políticos e com os partidos”, afirmou. “É o governo do povo com os políticos e com os partidos”, disse Doria ao lado de Garcia, após ser recepcionado pelo presidente da Assembelia Legislativa, o deputado estadual Cauê Macris (PSDB).

“Os brasileiros de São Paulo foram às urnas para confiar a nós a missão de renovar a política. E temos o desafio de atender a esse sentimento. O Brasil começou a mudar e vamos seguir nessa sequência. Temos que atender esse sentimento que foi expresso pelo povo”, acrescentou.

De acordo com Doria, haverá uma nova forma de fazer política em São Paulo. “Temos que deixar de lado as conveniências pessoais e partidárias para proteger o interesse do povo”, disse ele. “Pelo povo lutarei e pelo povo governarei São Paulo. O recado das urnas é de que não há espaços para governos apenas de políticos ou de partidos. Agora devemos fazer o governo que a população deseja, com os políticos e com os governos.”

Diálogo

No discurso, Doria disse que vai dialogar constantemente com os deputados eleitos e que vai priorizar as áreas de saúde, educação e segurança pública, sem deixar de lado outras áreas. Segundo ele, estará constantentemente em contato com a Assembleia Legislativa. “Não há área de escanteio”, falou, ao lembrar que a redução da pobreza também será outra prioridade. “O símbolo da esperança é o trabalho.”

O governador eleito acrescentou ainda que criará um programa de desestatização, valorizando PPPs, concessões e privatizações. Acrescentou que seu governo “vai ajudar o Brasil”, apoiando as iniciativas do governo do presidente Jair Bolsonaro, principalmente com relação às privatizações, ao fim da “saidinha” das prisões e à redução da maioridad e penal.

“A velha política das mordomias, do cabide de empregos, da troca de favores, do desperdício do dinheiro público, da inoperância e da falta de transparência não cabe nesse sentimento de mudança e não fará parte do nosso governo. Não esperem de mim alguém que vai ouvir pedidos, solicitações ou movimentos equivocados que não encontrarão ressonância para qualquer solicitação de natureza espúria. Quem estiver com intenção ruim, melhor nem procurar o governador de São Paulo porque será rechaçado imediatamente”, afirmou.

Ajuda

Doria disse ainda que montou uma “seleção” para “ajudar o povo de São Paulo”, formado por profissionais honestos e eficientes. “Vamos pensar São Paulo grande”, destacou. “Faremos governo forte, empreendedor, moderno, com liderança, com menos estado, menos estatais, menos privilégios, com mais segurança, mais emprego, mais saúde e mais educação, mais oportunidade e mais emprego. Esse será o lema de nosso governo em quatro anos de governo”, completou.

Da Câmara Legislativa, Doria e Garcia seguiram em comboio para o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para a cerimônia de transmissão de cargo. As cerimônias de posse e de transmissão de cargo serão rápidas já que Doria pretende ir a Brasília para participar da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Doria (PSDB) foi eleito com 51,75% dos votos (10.990.350), derrotando o então governador Márcio França (PSB). A carreira política de Doria começou há dois anos, quando foi eleito prefeito de São Paulo, cargo do qual se licençou este ano para disputar o governo paulista.

Leia mais:

Governador eleito em Minas, Romeu Zema toma posse na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte