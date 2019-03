O governador de São Paulo João Doria (PSDB) informou, pelas redes sociais, que está indo para a cidade de Suzano, no interior do Estado, onde oito pessoas morreram, na manhã desta quarta-feira (13), após um tiroteio dentro de uma escola estadual.

Na web, Doria disse que está "triste" com notícia do ataque em que "crianças foram cruelmente assassinadas". No post, o governador também disse que cancelou toda agenda de compromissos do dia para acompanhar o desenrolar do caso.

Acabo de receber a triste notícia de que crianças foram cruelmente assassinadas na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. Até o momento temos informações preliminares. Cancelei toda agenda e estamos a caminho de Suzano p/ acompanhar o resgate e atendimento aos feridos. — João Doria (@jdoriajr) 13 de março de 2019

