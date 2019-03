Para indenizar em R$ 100 mil as famílias das sete vítimas do massacre em uma escola estadual de Suzano (SP), o governo paulista vai condicionar o pagamento a uma garantia de que as famílias não processem judicialmente o Estado pelo ocorrido.



O decreto com as condições será publicado nesta sexta-feira, 15, e o pagamento será feito em 30 dias, garantiu o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, dia 14.



"Evidentemente, cada familiar pode tomar a decisão de receber (a indenização) ou preferir demandar judicialmente o Estado. Obviamente está dentro do seu direito", afirmou o governador.