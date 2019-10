O Dia das Crianças vai movimentar R$ 2,27 bilhões em volume de vendas em Belo Horizonte, valor 2,1% maior do que o de 2018. O percentual parece pequeno, mas trata-se do melhor resultado dos últimos seis anos. Os números fazem[/TEXTO] parte de uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH).

Em 2014, por exemplo, o aumento foi de 1,32%. Em 2015, o percentual ficou negativo (-3,12%). Da mesma forma em 2016 (-1,27%). Em 2017, cresceu 1,98%. Em 2018, o resultado foi positivo, mas menor do que o do ano anterior: 1,87%.

Em número absoluto, o melhor resultado desde 2014 corresponde a um aumento de R$ 50 milhões. Apesar disso, o tíquete médio do consumidor será menor do que o do ano passado em 11,4%. A previsão é que as compras por pessoas fiquem em R$ 100,22.

Mas como o tíquete médio pode cair dois dígitos (11,4%) e o volume de vendas crescer? A CDL explicou que os compradores vão adquirir um número maior de presentes.

“O ambiente econômico do país é bem melhor do que o enfrentado nos últimos anos, por isso estamos com uma expectativa positiva para a data. Esperamos que o varejo da capital tenha um bom desempenho neste Dia das Crianças”, justifica o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.

Além de comprarem mais presentes, embora num valor menor, a maioria dos papais e mamães deseja pagar as mercadorias em espécie. Segundo a CDL-BH, seis em cada 10 pessoas vão pagar as compras com dinheiro vivo.

“Mesmo apresentando redução, a taxa de desemprego no país ainda é elevada, reflexo da grave crise que o Brasil viveu nos últimos anos, e as pessoas estão evitando situações que possam gerar o endividamento. Por isso, estão optando pela compra do presente à vista, e pagando em dinheiro, para que evitem o risco de não conseguirem cumprir todos os compromissos financeiros e ficarem inadimplentes”, esclareceu Souza.

Por outro lado, o temor da inadimplência faz a maioria dos consumidores pesquisar os preços. O levantamento mostrou que este é o hábito de 65,5% dos entrevistados.

“Os consumidores estão cada vez mais atentos e buscando em diversos canais informações para ajudar na decisão de adquirir algum produto”, disse Souza e Silva.