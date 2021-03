A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) enviou nesta terça-feira (9) ofício à Prefeitura de Belo Horizonte, solicitando que os restaurantes sejam incluídos no grupo de serviços essenciais e, com isso, fiquem autorizados a reabrir para almoço, entre 11h e 15h, mas sem a venda de bebidas alcoólicas.

O setor de alimentação fora do lar da capital mineira está proibido de funcionar para consumo no local desde as 14h do último sábado (6), quando o prefeito Alexandre Kalil (PSB) anunciou o fechamento das atividades comerciais não essenciais da cidade pela quarta vez para conter o avanço da Covid-19, cujos índices voltaram a subir no município.

Entre as justificativas para o pedido, a entidade alega ser fundamental o oferecimento das refeições em local digno aos trabalhadores que precisam sair de casa em razão da essencialidade de seu ofício, entre eles os profissionais de saúde, dos supermercados, de serviços contábeis e outras atividades essenciais.

O documento, direcionado a Kalil e ao secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão, Jean Mattos Duarte, também pontua que a reabertura não provocará um aumento na circulação de pessoas nas ruas, visto que os trabalhadores dos restaurantes já estarão nos estabelecimentos para operação de delivery e aqueles dos serviços essenciais também já estão nas ruas.

“Entendemos como imprescindíveis os cuidados com os colaboradores e consumidores do setor, bem como com toda a sociedade em razão da crise pandêmica da Covid-19. Por outro lado, ao vedar o consumo no local [de alimentos] no horário do almoço, a prefeitura expõe ao risco de contágio, demasiadamente, todos os trabalhadores que ainda continuam no exercício de suas profissões, na medida em que não terão um local limpo e adequado para se alimentarem”, pontua o presidente da ABRASEL em Minas Gerais, Matheus Daniel.

Ainda segundo Matheus, essa medida, além de atender os trabalhadores essenciais, minimizaria o impacto econômico de um novo e brusco fechamento do setor. “Fomos comunicados [sobre o fechamento] com menos de 24h, em uma sexta-feira. Os restaurantes já estavam estocados com produtos perecíveis que se perderão”, destaca.

Números

Segundo pesquisa feita pela Abrasel em Minas, entre 11 e 18 de fevereiro, 73% dos estabelecimentos do setor fecharam janeiro no vermelho. Quase 90% deles funcionam sob novas restrições dos municípios ou do governo do estado.

Quando a situação é o endividamento, o quadro também é alarmante: 66% das empresas de alimentação fora do lar têm pagamentos em atraso e quase 70% delas devem o Simples Nacional. Dívidas com aluguel atingem mais da metade. Mais de 60% dos estabelecimentos já recorreu a empréstimos durante a crise. Para 65% deles, inclusive, a carência já venceu.

Outro dado que assusta refere-se à queda no faturamento: 31,7% das empresas de alimentação fora do lar no estado que faturam até R$ 35 mil mensais tiveram queda na receita em janeiro deste ano ante 15,6% no mesmo período do ano passado.