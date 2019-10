A Caixa Econômica Federal anunciou que parte das agências da rede funcionará em horário estendido nesta segunda-feira, 28. O objetivo é facilitar o pagamento do Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que foi liberado na última sexta-feira, 25, para todos os trabalhadores nascidos nos meses de fevereiro e março.



A lista completa das agências que funcionarão em horário estendido pode ser consultada no site da Caixa no seguinte endereço: http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/horario-estendido/Paginas/default.aspx



Confira os horários especiais:



- Agências que abrem às 8h: Encerram o expediente duas horas mais tarde;

- Agências que abrem às 9h: Começam o expediente uma hora mais cedo e fecham uma hora mais tarde;

- Agências que abrem às 10h: Começam o expediente duas horas mais cedo;

- Agências que abrem às 11h: Começam o expediente duas horas mais cedo.



Novo calendário do Saque Imediato do FGTS



O novo calendário de saque foi anunciado pela Caixa no último dia 21. Anteriormente, a previsão da Caixa era de que os saques imediatos somente seriam finalizados em 6 de março de 2020, quando seriam pagos os valores para quem faz aniversário em dezembro. A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020.



Confira as novas datas:



- Aniversário em fevereiro ou março: 25 de outubro;

- Aniversário em abril e maio: 8 de novembro;

- Aniversário em junho e julho: 22 de novembro;

- Aniversário em agosto: 29 de novembro;

- Aniversário em setembro e outubro: 6 de dezembro;.

- Aniversário em novembro e dezembro: 18 de dezembro.



Estímulo à economia



Em 24 de julho, o governo anunciou a liberação de saques de até R$ 500 de contas ativas (referentes a contratos de trabalho atual) e inativas do FGTS. O limite é por conta. A projeção do governo era de que os saques do FGTS injetassem R$ 40 bilhões na economia até 2020, sendo que R$ 28 bilhões seriam para este ano e R$ 12 bilhões para o próximo ano.



Com a mudança anunciada, R$ 40 bilhões serão liberados já em 2019. "A estratégia adotada pela Caixa soma agilidade, eficiência e tecnologia", afirmou o presidente do banco, Pedro Guimarães, em comunicado distribuído a jornalistas.



Segundo ele, a eficiência demonstrada pela Caixa "permite a antecipação do pagamento a todos os 96 milhões de trabalhadores até dezembro, possibilitando a injeção de cerca de R$ 40 bilhões na economia ainda esse ano".



Quem tem direito ao saque de R$ 500 do FGTS?



Os contribuintes podem sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa, por exemplo, pode receber até R$ 1 mil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 96 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados.



Como consultar o saldo da conta no FGTS



É possível acessar o extrato do FGTS pelo site da Caixa e também pelo aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.



Confira como se cadastrar no app:



- Clique em "Primeiro acesso", na parte inferior da tela;

- O aplicativo o direcionará à parte de "Contrato". Aceite os termos de uso;

- Em seguida, será preciso informar seu Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado nos extratos do FGTS, na carteira de trabalho ou Cartão do Cidadão;

- Insira seus dados pessoais, como nome completo, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade, CPF, número da carteira de identidade e título de eleitor;

- Por fim, crie uma senha de acesso.