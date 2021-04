As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não funcionarão nesta quinta-feira (1º), devido ao ponto facultativo estabelecido pelo Ministério da Economia. Como amanhã (2) é feriado - Sexta-feira da Paixão - elas só retornam o atendimento presencial na próxima segunda-feira (5). Com isso, o INSS está remarcando os atendimentos agendados para o dia 1º de abril.

O INSS orienta os segurados a não se dirigirem às agências durante esse período. Lembra, ainda, que os beneficiários podem buscar atendimento nos canais digitais.

Atendimentos agendados foram remarcados

Para tanto, os beneficiários podem acessar o Portal Meu INSS ou aplicativo Meu INSS. Pelo portal, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

Também é possível receber atendimento pela central telefônica 135. Entre outros serviços é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial.

Feriados antecipados

O INSS já havia informado sobre o não funcionamento das agências nas cidades em que os governos locais anteciparam feriados e pontos facultativos, como medida de combate à pandemia.

