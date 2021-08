O dia dos pais é celebrado neste domingo (8)

Neste domingo (8) é celebrado o Dia dos Pais. Mesmo às vesperas da data, muita gente que não abre mão de comprar um presente deixou o "mimo" para a última hora. E em meio à crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, é preciso educação financeira para não correr o risco de desequilibrar as contas.

Confira 7 dicas para garantir o presente do papai sem estrangular as finanças:

1 - Valorize o comércio local

O preço dos pequenos empreendedores costumam ser mais acessíveis. Além disso, comprar do pequeno negócio faz o dinheiro circular pelo bairro, o que propicia mais desenvolvimento local.

2 - 'Divida' o presente

Juntar-se com os irmãos e a mãe para dividir o preço ajuda a economizar e, inclusive, proporcionar um presente melhor.

3 - Pesquise

Pesquisando por lojas, qualidade e marca do produto desejado, é possível encontrar preços mais acessíveis.

4 - Negocie

A maioria das lojas e fornecedores está disposta a negociar, principalmente em um momento de crise. Não esqueça de sempre pedir um desconto.

5 - Pague à vista

Quem paga na hora, quase sempre, consegue um desconto.

6 - Não faça dívidas

É importante fazer as compras dentro do potencial de gasto. Parcelar no cartão de crédito só para quem tem certeza de que o dinheiro estará na conta no mês que vem.

7 - Presente artesanal

Além de gastar menos com esse tipo de presente, há um valor sentimental. Uma dica é usar recordações, como fotos, na montagem das embalagens.

Material produzido com base nas informações do professor de economia das Faculdades Promove e Kennedy Danilo Oliveira e do educador financeiro e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) Reinaldo Domingos.

(*) Especial para o Hoje em Dia

