Já bastante usadas pelos brasileiros, as plataformas de cashback - serviço que devolve ao consumidor uma parte do valor gasto em lojas parceiras - são as apostas de gigantes do varejo para atrair clientes na Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (29). A promessa, desta vez, é aliar os descontos nos produtos ao aumento da porcentagem de dinheiro de volta, que pode chegar a 100%.

Entre as lojas que oferecem a vantagem, estão e-commerces como Netshoes, Centauro, Lojas Americanas, Polishop, AliExpress, Amazon e Submarino; e estabelecimentos como postos de combustíveis, supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes e docerias.

Na Méliuz, plataforma de cash back mineira, várias lojas parceiras estão com valores maiores de dinheiro de volta para a Black Friday. A diferença é sutil em algumas, mas pode chegar a 30% de aumento, como é o caso do Norton (antivírus para eletrônicos), que antes oferecia 15% de cash back e elevou para 45% durante a promoção. Clique aqui para acessar o site da Méliuz e saber mais.

Outra modalidade oferecida é em lojas físicas, através do Beblue. Segundo a empresa, o retorno dos produtos comprados em lojas físicas credenciadas variam entre 10% a 100% nesta Black Friday. Em Minas, no entanto, a promoção de cash back maior vale apenas para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Sete Lagoas, na Grande BH. Os detalhes dos locais podem ser conferidos no site da Beblue. Clique aqui para acessar.

Confira outras plataformas de cash back:

My Cashback

A promoção de Black Friday anunciada no site da My Cashback anuncia 25% de desconto antes mesmo da sexta-feira. Entre as lojas parceiras estão Extra Hipermercado, Natura, MAC Cosméticos, Droga Raia e Casas Bahia.

Banco Inter

A promoção de Black Friday do Banco Inter, a Orange Friday (em referência ao laranja, cor da marca), vai dobrar o cash back de parceiros. Na plataforma são oferecidos parceiros de produtos e gift cards de serviços como Spotify, Uber e XBox. A pegadinha aqui, no entanto, é que a vantagem só está disponível para correntistas do banco digital.

Ame Digital

Esta, assim como a do Banco Inter, é uma conta bancária digital que oferece vantagens nas compras em lojas parceiras. Loja Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato são alguns dos locais onde é possível comprar com cash back.