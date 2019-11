O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta terça-feira (5), que espera que a PEC Paralela, que inclui Estados e municípios na reforma da Previdência, seja aprovada na quarta-feira, 6, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. A partir disso, ele afirmou,em entrevista à Globo News, que vai apelar aos líderes e demais senadores para que se quebre o interstício, permitindo a votação da PEC na quarta mesmo no Plenário.



"Se votarmos em primeiro turno, será uma vitória, mas vamos tentar em dois turnos", comentou Alcolumbre.



Questionado sobre a receptividade da medida na Câmara, uma vez que foram os deputados que tiraram Estados e municípios da reforma da Previdência, Alcolumbre afirmou que o cenário é outro. "Acho que o ambiente é mais propício para a PEC Paralela na Câmara. Vamos construir com líderes do Senad, da Câmara, para que possam aprovar a reforma da Previdência para Estados e municípios", destacou.

