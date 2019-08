A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o funcionamento no Brasil da empresa estrangeira JetSmart Airlines, da Argentina, com capital destacado de US$ 10 mil, para operar serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal.



A companhia aérea de baixo custo, que é controlada pelo fundo norte-americano Índigo Partners, quer operar rotas partindo de Argentina e Chile para o País.



O aval da Anac está publicado no Diário Oficial da União (DOU).



Além da JetSmart, outras três empresas estrangeiras de baixo custo já atuam no mercado local: a europeia Norwegian, a chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi.