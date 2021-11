O Assaí Atacadista rede de atacarejo está ofertando 11 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) para trabalharem de modo presencial na nova loja em Sete Lagoas (MG), na avenida Doutor Azeredo, nº 2.575, bairro Canaã, região central da cidade. As oportunidades são para atuar como operador de caixa, repositor e empacotador.



Para se candidatar é necessário enviar currículo para o e-mail "rhvolante.rv@assai.com.br" até 30 de novembro.



A empresa possui parceria com ONGs e com a prefeitura local, que são acionadas quando há necessidade adequar o processo seletivo. O Assaí também oferece curso de libras.



Interessados precisam cumprir as seguintes etapas do processo seletivo:

Triagem de currículo

Entrevista individual com o Recursos Humanos (RH) da empresa

Envio do laudo para avaliação médica e entrevista individual com o gerente da loja

Os selecionados terão benefícios, conforme o mercado, e plano de carreira que oferece capacitação profissional.



