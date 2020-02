O Banco do Brasil (BB) anunciou, nesta quinta-feira, o balanço de 2019 com registro de lucro recorde para a instituição: R$ 17,8 bilhões, resultado 32,1% superior ao registrado em 2018. Somente no último trimestre de 2019, o BB já alcançava um lucro líquido ajustado de R$ 4,6 bilhões. Este valor representou um crescimento de 20,3% em relação ao totalizado no último trimestre de 2018.

Para o presidente do banco, Rubem Novaes, o BB vivencia "um momento bastante feliz na sua história". "É o maior lucro em termos reais e a rentabilidade sobre patrimônio é excepcional, chegando muito próximo dos nossos parceiros privados", afirmou na manhã desta quinta-feira (13), em São Paulo, durante anúncio do balanço.

A instituição fechou o ano com uma redução de 2,6% na carteira de crédito ampliada, que somou R$ 680,7 bilhões. Já a carteira MPME (para micro, pequenas e médias empresas) cresceu 8,5% no período, chegando a R$ 64,5 bilhões.

Para 2020, a previsão é de que o banco fature de R$ 18,5 bilhões a R$ 20,5 bilhões. A projeção é de que a carteira de crédito tenha alta de 5,5% a 8,5%, a partir de um aumento que deve variar de 10% a 13% no varejo, de 2% a 5% no atacado e de 1% a 4% na esfera do agronegócio.

Privados

Nos últimos dias, três dos principais bancos privados do Brasil também divulgaram balanços altamente positivos. O Itaú fechou o ano com lucro líquido de R$ 26,583 bilhões, maior resultado anual nominal (não ajustado pela inflação) já registrado por bancos brasileiros de capital aberto, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.

Bradesco e Santander não tiveram do que reclamar. O primeiro registrou lucro líquido R$ 22,6 bilhões no ano passado, o que representa um crescimento de 18,32% na comparação com 2018 (R$ 19,085 bilhões). Já o Santander reportou um lucro de R$ 14,181 bilhões em 2019, alta de 16,6% frente o ano anterior.

(Com Agência Brasil)