A alta expectativa de vendas durante a Black Friday levou vários shoppings centers de Belo Horizonte e região metropolitana a estenderem o horário de funcionamento nesta sexta-feira (29). Em alguns, a oportunidade de compra já começa no primeiro minuto do dia, a partir de 0h de sexta.

Entre os confirmados para abrir na madrugada estão o Minas Shopping, no bairro União, Nordeste de BH, e o Shopping Contagem, na cidade homônima RMBH. No Contagem, as lojas devem virar a noite, com abertura na quinta-feira (28), às 10h, e fechamento às 23h da sexta-feira. No Minas, as portas serão fechadas às 22h na quinta, como de costume, mas a reabertura acontece duas horas depois, à 0h, e o funcionamento das lojas é facultativo. O Minas também terá horário estendido no sábado (30), de 8h à 0h.

No BH Shopping, no Belvedere, Centro-sul de BH, as promoções poderão ser aproveitadas somente na sexta-feira, entre 9h e 23h30. O empreendimento aumentou em duas horas e meia o horário de funcionamento e vai, simultaneamente, lançar a campanha de Natal, por isso, todos os clientes que fizerem compras neste dia terão direito a cupons em dobro na promoção. A mesma promoção de cupons em dobro será praticada no Diamond Mall, shopping da mesma rede do BH. No shopping, que fica no Lourdes, o horário de funcionamento também será alterado para de 9h às 23h.

Os consumidores também encontrarão portas abertas até mais tarde no ItaúPower Shopping, em Contagem. Na sexta-feira, o local funcionará das 8h à 0h. As lojas do empreendimento devem oferecer descontos de até 80%.

Sem mais tempo

Outros centros de compra, por sua vez, optaram por não estender os horários de funcionamento e investiram em promoções. No Shopping Estação BH, a Black Friday vai oferecer até 90% de desconto em lojas no local. Além disso, foi desenvolvido um game de realidade aumentada no qual o consumidor poderá baixar um aplicativo chamado de Papa Moedas | Estação BH, e escanear QR Codes que vão gerar descontos nas lojas físicas. Entre os destaques em promoção estão cervejeiras a R$ 100 - em parceria com a Consul - casquinha de sorvete por R$ 0,25 e vestido de festa infantil por R$ 11,99.

O Pátio Savassi também optou por apostar em ofertas. os descontos em lojas do empreendimento devem chegar a 70%, incluindo marcas queridinhas do consumidores: Schutz com 70%, John John 60%, Levis 70%, Forever com 50%, a MAC que está com até 50%, Óticas Carol com até 70%.

Segurança

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), um esquema com os locais de maior fluxo de pessoas e com possibilidade de extensão de funcionamento foi passado à Polícia Militar para que fossem incluídos no esquema de segurança para a data.

A PM, por sua vez, informou que existe, sim, uma operação de segurança para a data, mas só vai informar detalhes nesta quinta-feira (28), quando também será lançada a Operação Natalina.