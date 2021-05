Um pacote com 70 fraldas para bebês, que custa R$ 100, vendido a R$ 65 (35% a menos); um tênis de marca famosa com preço reduzido de R$ 399 para R$ 249 (-37%); um kit com quatro escovas de dente de qualidade passando de R$ 35 para R$ 21 (-40%); um litro de gasolina, que sai em média na capital a R$ 5,780, por R$ 3,225 (-44%).

Essas são apenas quatro das centenas de ofertas, com preços reduzidos em até 70%, que integram a 15ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). A data é oficialmente hoje e envolve quase 1.900 lojas em 23 estados – 300 em Belo Horizonte. Algumas, contudo, fazem as promoções desde o início da semana.

“O DLI é uma excelente oportunidade para quem está planejando adquirir novos produtos e, até mesmo, antecipar o presente de Dia dos Namorados (12 de junho). Os valores, sem a carga tributária, são muito atrativos e, certamente, muitas pessoas vão aproveitar a oportunidade”, destaca o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, uma das promotoras do evento, Marcelo de Souza e Silva.

A ação nacional, semelhante à Black Friday, só que sem tantos questionamentos quanto à lisura dos preços pelo consumidor – a redução de tributos costuma ser especificada nas notas de compra –, tem por objetivo, segundo pequenos, médios e grandes empresários participantes, questionar a alta carga tributária brasileira e o uso do valor arrecadado com impostos.

“Com essa iniciativa, queremos aumentar o poder de compra das pessoas, evidenciando, com os descontos, a alta carga tributária que impacta diretamente na quantidade de produtos que vai na cestinha do consumidor”, explica o presidente da Drogaria Araujo, Modesto Araujo Neto, lembrando que, embora não cobrados nas promoções, os impostos são devidamente recolhidos pelas empresas.

Objetivo da data é ampliar poder de compra das pessoas, evidenciando a alta carga tributária que impacta a vida de cada uma

Situada no bairro Sion, a Tontri Esportes também participa do DLI desde a primeira edição. De acordo com o dono, Leandro es Camargos, a ação ajuda a conscientizar a população sobre o real preço dos produtos. “Quase metade do valor final de uma mercadoria corresponde a impostos. Muitas vezes, o consumidor acredita que é determinada loja que pratica preços abusivos, mas não é. Por isso, o DLI é muito importante”, afirma.

Gasolina

No caso da gasolina bem mais barata, só quem obteve vouchers da promoção nos dias 24 e 25 – a antecipação foi para evitar aglomeração –, será beneficiado. Cinco mil litros a pouco mais de R$ 3,20 cada estarão disponíveis no Posto Pica Pau II, no Carlos Prates.

Para o presidente do Minaspetro, Carlos Eduardo Guimarães, mesmo limitada, a iniciativa ajuda a explicar o preço do combustível. “É comum ouvirmos reclamações. Mas, neste dia, o consumidor consegue perceber que o que eleva preços são os impostos, quase a metade do valor na bomba. e não os postos”, destaca. Mais informações sobre lojas e produtos com descontos podem ser obtidas no site www.dialivredeimpostos.com.br.

Leia também:

Redução de preços no Dia Livre de Impostos é compensada pelo crescimento das vendas