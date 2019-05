Com o pagamento antecipado efetuado hoje (31) ao Tesouro Nacional de R$ 30 bilhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acumula, desde dezembro de 2015, R$ 340 bilhões de dívidas com a União que foram pré-pagas. Ainda ao longo deste ano, serão feitos pagamentos previstos em contratos superiores a R$ 23 bilhões, informou o banco, por meio de sua assessoria de imprensa.

A liquidação dos R$ 30 bilhões foi decidida pela diretoria do BNDES no último dia 30 de abril e aprovada pelo Conselho de Administração da instituição em 9 de maio.

De acordo com o Tribunal de Contas da União, os pagamentos realizados pelo BNDES devem ser utilizados pela União exclusivamente para abatimento de dívida pública federal. Dessa forma, desde 2015 e incluindo esse último pagamento, o banco contribuiu com a redução da dívida bruta do governo em 5,41% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

O BNDES informou que se for computado o serviço da dívida renegociada em outubro de 2018, o impacto total previsto de redução da dívida bruta deverá ficar em torno de 5,75%. "Há ainda possíveis efeitos relativos ao diferencial de juros e o PIB sobre um estoque da dívida menor, o que poderá potencializar ainda mais o efeito de redução da dívida bruta. Esse número será avaliado ao longo do ano pelo Tesouro Nacional", esclareceu o BNDES.

Em 31 de março deste ano, o BNDES registrava em seu ativo R$ 190,07 bilhões em recursos do Tesouro, aplicados em 365.110 empresas ou instituições.

