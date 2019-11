O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante entrega nesta terça-feira (5), do pacote econômico no Congresso Nacional, destacou a importância da união entre os Três Poderes para a condução das reformas econômicas. "Há muito mais coisa em comum que une o Executivo e Legislativo do que sonha a vã filosofia. E também o Judiciário, por que não? Nós aqui muitas vezes dependemos do Judiciário para levar nossas propostas avante", disse.

Bolsonaro afirmou ainda que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em pouco tempo deve se tornar realidade

Bolsonaro, se dirigindo aos parlamentares presentes, afirmou que a proposta entregue "será trabalhada e aperfeiçoada pelos senhores" e que sempre ouviu "nesta casa e na Câmara" que gostaria de continuar recebendo a visita de perfeitos e governadores, "apenas a título de visita" e "não para pedir algo orçamentário". "Isso já estando garantido na PEC, eles (governadores e prefeitos) vão decidir melhor o que fazer do que muitos de nós."



O presidente da República afirmou ainda que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em pouco tempo deve se tornar realidade. "Talvez no início, em meados, no máximo, do ano que vem."



Bolsonaro ainda brincou com presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-PA), após este dizer a ele ter "certeza de que seu coração é esta Casa e que sua relação construída com os brasileiros saiu da Câmara". "Não deseje a minha cadeira, ela é de criptonita."

