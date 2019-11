O presidente Jair Bolsonaro comemorou em sua transmissão ao vivo semanal pelo Facebook a inflação de outubro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o mês com alta de 0,10%, o menor resultado para o mês desde 1998, quando a taxa ficou em 0,02%.



"A inflação demonstra que o País está se 'civilizando' cada vez mais", avaliou Bolsonaro. "A inflação está indo para um patamar abaixo da meta, isso é muito bem-vindo e, então, está de parabéns a equipe econômica", completou.



O resultado da inflação de outubro vem após recuo de 0,04% em setembro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 2,60%. Em 12 meses o IPCA desacelerou de 2,89% em setembro para 2,54% em outubro, menor patamar desde setembro de 2017, quando também estava em 2,54%, e abaixo do piso da meta de 4,25% perseguida pelo Banco Central este ano (com margem de tolerância de 1,50% para cima ou para baixo).