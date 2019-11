O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã desta quinta-feira, (14), à Cúpula do Brics, realizada no Palácio Itamaraty, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Logo após, foi a vez do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois chefes de estado se cumprimentaram e Ramaphosa seguiu para dentro do evento.



Enquanto esperava os demais presidentes do Brics, na entrada do Palácio, Bolsonaro aproveitou para cumprimentar fotógrafos e cinegrafistas que registravam o evento. "Quem aqui é da velha guarda?", perguntou. "Vocês viram o jogo ontem? Teve um cara que acertou o placar?". Ele disse ainda aos fotógrafos que irá assistir ao jogo entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos (SP), no sábado. Há uma campanha nas redes sociais para que Bolsonaro não vá a esse jogo.



Na sequência, chegou o Presidente, Xi Jinping, da China. Ele e Bolsonaro apertaram as mãos e posaram para fotos.



O presidente da Índia, Narendra Modi, foi o próximo. Vladmir Putin, da Rússia, foi o último a chegar.



Agora, os presidentes vão fazer a "foto de família", um retrato oficial do evento com todas as lideranças. Na sequência, será realizada a sessão fechada da cúpula. Logo após, haverá a Cúpula de líderes.